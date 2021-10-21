Business Insider: российский флот направил тревожное послание США в проливе Цугару

Вашингтон, 21 октября. Проход российско-китайской группы боевых кораблей через узкий пролив Цугару на севере Японии является тревожным посланием для Вашингтона и Токио, считает британский военный эксперт Джулиан Райалл.

В публикации для издания Business Insider аналитик пишет, что появление российских и китайских кораблей в проливе Цугару стало своеобразным сигналом. По его словам, Китай продемонстрировал свою военную мощь Японии, а ВМФ РФ направил аналогичное послание США, передает «ПолитРоссия».

«Китай и Россия отправили сообщения Японии и США с помощью первого в своем роде транзитного маневра на военных кораблях», — говорится в статье.

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Эксперт рассказал, что Токио и Вашингтон напугали действия оппонентов. При этом японская сторона всегда спокойно реагировала на то, что ВМС США и Южная Корея использовали этот маршрут в прошлом. Все дело в том, что Япония относится к России и Китаю как к основным геополитическим конкурентам. Кроме того, Токио опасается, что российский флот может вскоре повторить свой трюк с проходом через пролив Цугару.

Ранее сообщалось, что жителей Японии возмутил инцидент с кораблями ВМФ РФ вблизи границ их страны. Стоит отметить, что всплеск их негодования произошел на фоне прозвучавших недавно резких заявлений премьера Фумио Кисиды в адрес Москвы, передает «Царьград».