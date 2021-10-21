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Башаров назвал «крысой» желавшего вернуться в «Битву экстрасенсов» иллюзиониста Сафронова

  /   Обновлено: 21 октября 2021 15:22
Шоу-бизнес
Башаров назвал «крысой» желавшего вернуться в «Битву экстрасенсов» иллюзиониста Сафронова
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Москва, 21 октября. Российский актер и ведущий Марат Башаров резко высказался в адрес ведущего «Битвы экстрасенсов» иллюзиониста Сергея Сафронова. Артист не хочет ничего знать о своем бывшем коллеге.

Известный иллюзионист покинул шоу о сверхъестественном на ТНТ из-за громкого скандала. Артиста обвинили во взяточничестве и нарушении правил договора. Спустя время, по словам Башарова, он снова просился обратно, однако команда уже не готова была работать с предателем, который «поливал грязью» всех вокруг.

«Как я должен поддержать человека, который оказался крысой? Мало того, Сергей после всего этого поливал грязью меня и наших коллег — за что? Он просился обратно в программу после того, как его уволили: «Я же не бил жен, как Башаров, его же не уволили». Я его не осуждаю, для меня этого человека просто больше не существует», — поделился своим мнением ведущий в эфире YouTube-шоу «Алена, блин!».

instagram.com / @safronov_sergey

Башаров подчеркнул, что все происходящее в жизни Сафронова не случайно. Он отметил, что за те слова, которые иллюзионист наговорил, многие звезды подали бы уже в суд, но он не стал раздувать конфликт.

Ранее официальный представитель ТНТ прокомментировал информацию об увольнении ведущего. Руководство решило незамедлительно отстранить Сафронова от работы из-за попытки обмануть коллектив «Битвы экстрасенсов», дав подсказку на отборочном этапе.

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сафронов башаров битва экстрасенсов Алена, блин!
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