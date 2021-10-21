«ФАН повсюду»: что происходит на Балканах

На Балканы продолжают прибывать беженцы из Афганистана в рамках договоренности Албании и Косово с США. В конце прошлой недели, 17 октября, 175 афганцев разместили в албанском Шенджине.

Вашингтон заинтересован в том, чтобы Приштина и Тирана приняли максимально возможное количество беженцев. А Европейское бюро по вопросам предоставления убежища (EASO) сообщает, что наращивает возможности предоставления убежища на Балканах.

Почему для размещения беженцев из Афганистана США выбрали балканское направление и чем это может грозить Европе, обсуждаем с участником Боснийской войны, писателем, историком Михаилом Поликарповым.

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В выпуске:

Первый «десант» афганцев на Балканах в 90-х.

Почему для размещения афганских беженцев выбрали Албанию и Косово?

Новая волна беженцев — второе дыхание героинового трафика из Афганистана в Европу?

Стоит ли ждать Балканам помощи от Германии?

Может ли вмешаться Турция в конфликт между Сербией и Косовом?

Какова вероятность возвращения России на Балканы?

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