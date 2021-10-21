Президент Ливана сообщил о начале аудита Центробанка и подготовке переговоров с МВФ

Бейрут, 21 октября. Американская консалтинговая компания Alvarez & Marsal приступила к аудиторской проверке ливанского Центробанка, о чем сообщил президент страны Мишель Аун. Он указал, что этот шаг придаст импульс процессу получения иностранной помощи в условиях финансового кризиса.

Ранее аудиту препятствовало непредоставление необходимой информации консультантам со стороны ЦБ, который отказывался выдавать ее со ссылкой на банковскую тайну, действие которой в последствии на один год приостановил парламент.

Lebanon president Aoun says forensic audit of central bank underway https://t.co/lCVG8qlJAa — Darryl Zaontz CFA (@HuxleysRazor) October 21, 2021

Вдобавок Аун рассказал о подготовке переговоров с Международным валютным фондом о предоставлении антикризисной помощи. Президент выразил надежду на то, что этот диалог начнется до нового года.

В настоящий момент Ливан испытывает острый финансовый кризис, спровоцированный неустойчивостью национальной экономики и борьбой властных группировок при развитой коррупции. Наглядными проявлениями тяжелой ситуации являются дефицит топлива для электростанций и частных потребителей (с сопутствующими отключениями света и многокилометровыми очередями), недоступность медикаментов, банковских услуг, продовольствия.

Skyrocketing inflation has forced many in #Lebanon into poverty, unable to afford food & basic goods.



Today with @Loubnaniyoun & Social Advancement Association, MedGlobal delivered nutrition baskets to support vulnerable families in Beirut - because health care is a human right. pic.twitter.com/nYj1SjIrTF — MedGlobal (@MedGlobalOrg) October 18, 2021

В стране наблюдаются тотальное обнищание (свыше 80% населения), постоянные стычки между согражданами, сильные эмиграционные настроения, безработица и разорение сфер, некогда обеспечивающих основной поток валюты в страну (туризм, банкинг). Цветет производство наркотиков.

Официальный Бейрут представляет кредит МВФ как шанс к выведению экономической ситуации из «штопора», однако сложно сказать, сколь значимая сумма могла бы выправить ситуацию и как должны были бы расходоваться эти средства.