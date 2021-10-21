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Президент Ливана сообщил о начале аудита Центробанка и подготовке переговоров с МВФ
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Весь мир
Президент Ливана сообщил о начале аудита Центробанка и подготовке переговоров с МВФ
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Бейрут, 21 октября. Американская консалтинговая компания Alvarez & Marsal приступила к аудиторской проверке ливанского Центробанка, о чем сообщил президент страны Мишель Аун. Он указал, что этот шаг придаст импульс процессу получения иностранной помощи в условиях финансового кризиса.

Ранее аудиту препятствовало непредоставление необходимой информации консультантам со стороны ЦБ, который отказывался выдавать ее со ссылкой на банковскую тайну, действие которой в последствии на один год приостановил парламент.

Вдобавок Аун рассказал о подготовке переговоров с Международным валютным фондом о предоставлении антикризисной помощи. Президент выразил надежду на то, что этот диалог начнется до нового года.

В настоящий момент Ливан испытывает острый финансовый кризис, спровоцированный неустойчивостью национальной экономики и борьбой властных группировок при развитой коррупции. Наглядными проявлениями тяжелой ситуации являются дефицит топлива для электростанций и частных потребителей (с сопутствующими отключениями света и многокилометровыми очередями), недоступность медикаментов, банковских услуг, продовольствия.

В стране наблюдаются тотальное обнищание (свыше 80% населения), постоянные стычки между согражданами, сильные эмиграционные настроения, безработица и разорение сфер, некогда обеспечивающих основной поток валюты в страну (туризм, банкинг). Цветет производство наркотиков.

Официальный Бейрут представляет кредит МВФ как шанс к выведению экономической ситуации из «штопора», однако сложно сказать, сколь значимая сумма могла бы выправить ситуацию и как должны были бы расходоваться эти средства.

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мишель аун мвф ливан
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