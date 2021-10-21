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Политика
Песков: Путин продолжит проводить совещания по видеосвязи в связи с эпидемиологической ситуацией
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Песков: Путин продолжит проводить совещания по видеосвязи в связи с эпидемиологической ситуацией

  /   Обновлено: 21 октября 2021 15:16
Политика
Песков: Путин продолжит проводить совещания по видеосвязи в связи с эпидемиологической ситуацией
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 21 октября. Очных мероприятий у президента России Владимира Путина пока не будет, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

По его словам, это связано со сложной эпидемиологической обстановкой.

«Путин продолжит проводить рабочие мероприятия по видеосвязи после решения о нерабочих днях», — цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее в Кремле сообщили, что график президента России Владимира Путина не поменяется из-за введения новых ограничений на фоне пандемии коронавируса. Решение о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября глава государства принял 20 октября.

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