Песков: Путин продолжит проводить совещания по видеосвязи в связи с эпидемиологической ситуацией

Москва, 21 октября. Очных мероприятий у президента России Владимира Путина пока не будет, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

По его словам, это связано со сложной эпидемиологической обстановкой.

«Путин продолжит проводить рабочие мероприятия по видеосвязи после решения о нерабочих днях», — цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее в Кремле сообщили, что график президента России Владимира Путина не поменяется из-за введения новых ограничений на фоне пандемии коронавируса. Решение о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября глава государства принял 20 октября.