Меркель назвала наплыв мигрантов через Белоруссию «гибридной акцией» Минска

Берлин, 21 октября. Наплыв мигрантов через белорусскую границу представляет собой «гибридную акцию» Минска. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

Политик прокомментировала миграционный кризис и допустила введение экономических санкций на фоне наплыва граждан через Белоруссию.

Глава МВД Германии Хорст Зеехофер ранее подчеркнул, что страна не будет закрывать границу с Польшей из-за сложившейся ситуации и поможет Варшаве с патрулированием восточных рубежей. Министр внутренних дел уверен в необходимости диалога как с Минском, так и с Москвой. Однако Зеехофер не уточнил, как именно причастна РФ к наплыву нелегалов в Евросоюз.