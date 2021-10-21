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Меркель назвала наплыв мигрантов через Белоруссию «гибридной акцией» Минска
Политика
Меркель назвала наплыв мигрантов через Белоруссию «гибридной акцией» Минска
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Берлин, 21 октября. Наплыв мигрантов через белорусскую границу представляет собой «гибридную акцию» Минска. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

Политик прокомментировала миграционный кризис и допустила введение экономических санкций на фоне наплыва граждан через Белоруссию.

Глава МВД Германии Хорст Зеехофер ранее подчеркнул, что страна не будет закрывать границу с Польшей из-за сложившейся ситуации и поможет Варшаве с патрулированием восточных рубежей. Министр внутренних дел уверен в необходимости диалога как с Минском, так и с Москвой. Однако Зеехофер не уточнил, как именно причастна РФ к наплыву нелегалов в Евросоюз.

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