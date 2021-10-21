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Госпитализированный с коронавирусом отец Началовой лежит в обычной палате и говорит с трудом

  /   Обновлено: 21 октября 2021 15:03
Общество
Госпитализированный с коронавирусом отец Началовой лежит в обычной палате и говорит с трудом
Prt Scr youtube.com  /  ЖАСМИН

Москва, 21 октября. Отец известной российской исполнительницы Юлии Началовой Виктор попал в больницу с коронавирусом нового типа. Корреспондентам Федерального агентства новостей удалось дозвониться до него в одной из столичных клиник.

Родитель покойной певицы смог самостоятельно ответить на звонок, однако комментировать свое состояние никак не стал. Началов переадресовал корреспондента ФАН на своего личного помощника.

ФАН удалось выяснить, что Виктор Началов проходит лечение в обычной палате, а не в отделении реанимации, где ему бы не позволили ответить на звонок. При этом во время разговора экс-продюсер своей дочери тяжело дышал, возникало ощущение, что каждая фраза давалась ему с особым трудом.

Ранее стало известно, что 64-летний Виктор Началов попал в больницу с первыми признаками коронавируса нового типа — кашель, слабость и повышенная температура тела. Первый ПЦР-тест показал положительный результат.

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здоровье началова коронавирус
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