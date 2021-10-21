Бывший участник группы ДДТ Дмитрий Галицкий скончался на 66-м году жизни

Калуга, 21 октября. Калужский композитор и клавишник ансамбля «Синяя Птица» Дмитрий Галицкий ушел из жизни. Ему было 65 лет.

Смерть Галицкого подтвердила «Комсомольская правда». Пока причины произошедшего не раскрываются. Дата и место похорон будут объявлены позже.

Галицкий успел поработать Валерием Ободзинским, группой ДДТ и Евгением Осиным. Он также являлся участником и аранжировщиком группы «Саквояж» Вячеслава Малежика. Кроме того, Галицкий работал над песней «Синяя Птица», «Кафе на Моховой», «Мальчик с одуванчиками» и другими.