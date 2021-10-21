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Лидер движения «Мир без наркотиков» Ломова назвала «несущественным» штраф Дудю за пропаганду наркотиков

  /   Обновлено: 21 октября 2021 15:05
Общество
Лидер движения «Мир без наркотиков» Ломова назвала «несущественным» штраф Дудю за пропаганду наркотиков
instagram.com  /  @yurydud

Санкт-Петербург, 21 октября. Штраф в размере 100 тысяч рублей не является существенным для таких публичных личностей, как Юрий Дудь и гости его YouTube-шоу, заявила лидер общественного движения «Мир без наркотиков» Мария Ломова.

Зюзинский суд Москвы оштрафовал журналиста на 100 тысяч рублей по делу о пропаганде запрещенных веществ в интервью с украинским видеоблогером Иваном Рудским, более известным как Ивангай. Молодой человек рассказывал, что употреблял наркотики.

Волонтеры Лиги безопасного интернета попросили ГУ по контролю за оборотом наркотиков МВД России проверить данный выпуск. Психолингвистическая экспертиза подтвердила факт пропаганды. Ранее фигурантом аналогичного дела стал рэпер Моргенштерн.

Ломова отметила, что посмотрела скандальный выпуск и увидела в нем призывы к употреблению наркотиков.

«Гости высказываются положительно и один из них разделяет наркотические вещества на благоприятные и нет. Такое разделение неприемлемо, потому что это публичные личности и за ними идет молодое поколение», — заявила глава движения «Мир без наркотиков».

Она подчеркнула, что ответственность за сказанное у известных людей намного выше — им нужно хорошо обдумывать свои слова. По мнению Ломовой, любой штраф является неприятным, однако 100 тысяч рублей для знаменитостей не являются значительной суммой.

«Судебная система должна реализовываться, поэтому, если в законе прописано,это должно соблюдаться», — подытожила она.

Пресс-конференция на тему пропаганды наркотиков представителями отечественного шоу-бизнеса и блогинга прошла в студии Медиагруппы «Патриот» 21 октября. Спикерами выступили лидеры общественного движения «Мир без наркотиков» Мария Ломова и Ганна Морозова.

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Все новости / Общество / Лидер движения «Мир без наркотиков» Ломова назвала «несущественным» штраф Дудю за пропаганду наркотиков
штрафы дудь пропаганда наркотиков
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