Матвиенко призналась, что не заметила ухода делегаций Польши и стран Балтии с ее выступления

Москва, 21 октября. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала демонстративный уход делегаций Польши и стран Балтии из зала с ее выступления на конференции европейских спикеров.

По словам сенатора, она даже не заметила, что делегаты покинули зал.

«Я, честно говоря, этого не заметила, возможно, руки кому-то надо было помыть. Но если это было сделано демонстрационно, то это говорит о том, что у такой категории руководителей отсутствует дипломатическая и политическая культура», — высказалась спикер Софведа.

По ее словам, некоторые страны пытаются «кому-то что-то продемонстрировать», даже когда речь идет о пандемии и мировой трагедии. Матвиенко добавила, что никто, кроме журналистов, не заметил этой выходки, поэтому призвала не масштабировать инцидент.

Ранее стало известно, что делегации Польши и стран Балтии в полном составе покинули зал проведения Конференции парламентских спикеров в Афинах, когда к микрофону вышла Валентина Матвиенко. Дипломатический скандал попал на видео.