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Древнейший краб возрастом 99 миллионов лет обнаружен в янтаре Мьянмы
Наука
Древнейший краб возрастом 99 миллионов лет обнаружен в янтаре Мьянмы
pixabay.com

Нейпьидо, 21 октября. Международная команда ученых из США, Канады и КНР исследовали найденного в янтаре на севере Мьянмы краба мелового периода возрастом 99 млн лет, который очень хорошо сохранился.

Вероятнее всего, этот представитель ракообразных жил на деревьях. Результаты научных исследований опубликованы в журнале Science Advances.

По словам экспертов, это самый древний из когда-либо найденных, который заставляет пересмотреть некоторые представления об эволюции этих существ. Возможно, что такие крабы впервые выползли на сушу на 25-50 миллионов лет назад раньше, чем предполагали ученые.

Prt Scr twitter.com / @CNN

Существо размером пять миллиметров полностью сохранилось и было изучено с помощью микрокомпьютерной томографии. Окаменелость можно рассмотреть вплоть до последнего волоска. Сейчас образец хранится в Музее янтаря в китайской провинции Юньнань.

Еще одна интересная находка в янтаре была сделана палеонтологами из Гарварда. Они обнаружили новый вид окаменелой тихоходки. Беспозвоночное находилось вместе с тремя древними муравьями

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