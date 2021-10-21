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Baijiahao: попытка ВВС США прощупать российскую оборону обернулась полным провалом
Армия
Baijiahao: попытка ВВС США прощупать российскую оборону обернулась полным провалом
ФБА «Экономика сегодня» .  /  Дмитрий Жаворонков

Пекин, 21 октября. Американские военные поплатились за попытку прощупать российскую оборону с помощью бомбардировщика B-1B, пишет китайское издание Baijiahao.

В публикации отмечается, что антироссийские провокации западных военных становятся все более наглыми и вызывающими, поэтому Россия вынуждена жестче реагировать на них. Недавно сообщалось, что российским военным пришлось в очередной раз продемонстрировать твердость своего характера, когда вблизи госграницы появился американский бомбардировщик, передает «ПолитРоссия».

Самолет B-1B летел над нейтральными водами Японского моря. Для его перехвата в небо был поднят истребитель МиГ-31, который уверенно справился со своей задачей. Боевая единица ВВС США резко сменила курс после приближения российского самолета. По мнению китайских аналитиков, действия ВВС США больше напоминали бегство, потому что шансов одержать победу над ВКС РФ у них не было.

mil.ru /

«Почему США направляют бомбардировщики к российским границам?» — задаются вопросом в Китае.

Авторы статьи назвали очень наглым решение Пентагона отправить бомбардировщик к российским границам. Эксперты уверены, что ВВС США хотели прощупать оборону оппонента, но эта попытка обернулась полным провалом. Весь мир увидел бегство американских пилотов, которые даже не попытались оказать сопротивление.

Ранее военный эксперт Игорь Коротченко заявил, что российские военные не оставят без внимания ни одну дерзкую выходку западных стран. Стоит отметить, что недавно Минобороны РФ показало видео с очередным перехватом двух американских самолетов над акваторией Черного моря, передает «Царьград».

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россия сша бомбардировщик провокация
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