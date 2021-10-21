SANA: Турция направила в сирийский Идлиб две автомобильные колонны с оружием

Дамаск, 21 октября. Турция перебросила дополнительные военные подразделения в сирийский Идлиб для поддержки оппозиционных сил в регионе.

В сообщении сирийского информационного агентства SANA говорится, что со стороны Турции через деревню Кафр-Лусин в Идлиб проехали две автомобильные колонны. По имеющимся данным, в их состав вошли военные машины и 31 грузовик с материально-техническим оборудованием, боеприпасами, оружием и цементными блоками. Отмечается, что на некоторых турецких автомобилях было установлено качественное вооружение, в том числе тепловые противотанковые гранатометы и различные зенитные системы.

Ранее стало известно, что два человека пострадали после взрыва автомобиля с турецкими военными в провинции Идлиб в Сирии. Также сообщалось, что в указанном регионе оказались в окружении сотни военнослужащих ВС Турции, передает «Царьград».