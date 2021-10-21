Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 октября 15:33
15:32
Весь мир
Президент Ливана сообщил о начале аудита Центробанка и подготовке переговоров с МВФ
15:31
Шоу-бизнес
Участники Coldplay рассказали российскому радио Energy о коллаборации с BTS
15:31
Общество
Башаров рассказал, как экстрасенс помогла ему найти погибшую знакомую
15:29
Происшествия
Телеведущая Собчак не общалась с водителем в момент смертельной аварии в Сочи
15:29
Армия
Госдума приняла в первом чтении законопроект о продлении срока службы генералов ВС РФ
15:23
Армия
Business Insider: российский флот направил тревожное послание США в проливе Цугару
15:23
Общество
Песков оценил введение новых ограничений в Москве
15:22
Шоу-бизнес
Башаров назвал «крысой» желавшего вернуться в «Битву экстрасенсов» иллюзиониста Сафронова
15:19
Происшествия
Суд отказал Абызову в жалобе на решение об изъятии у него 32,5 млрд рублей
15:11
Политика
Песков: Путин продолжит проводить совещания по видеосвязи в связи с эпидемиологической ситуацией
Все новости

SANA: Турция направила в сирийский Идлиб две автомобильные колонны с оружием

  /   Обновлено: 21 октября 2021 14:38
Армия
SANA: Турция направила в сирийский Идлиб две автомобильные колонны с оружием
Федеральное агентство новостей

Дамаск, 21 октября. Турция перебросила дополнительные военные подразделения в сирийский Идлиб для поддержки оппозиционных сил в регионе.

В сообщении сирийского информационного агентства SANA говорится, что со стороны Турции через деревню Кафр-Лусин в Идлиб проехали две автомобильные колонны. По имеющимся данным, в их состав вошли военные машины и 31 грузовик с материально-техническим оборудованием, боеприпасами, оружием и цементными блоками. Отмечается, что на некоторых турецких автомобилях было установлено качественное вооружение, в том числе тепловые противотанковые гранатометы и различные зенитные системы.

Ранее стало известно, что два человека пострадали после взрыва автомобиля с турецкими военными в провинции Идлиб в Сирии. Также сообщалось, что в указанном регионе оказались в окружении сотни военнослужащих ВС Турции, передает «Царьград».

Вернуться назад

Все новости / Армия / SANA: Турция направила в сирийский Идлиб две автомобильные колонны с оружием
Сирия турция идлиб войска
Комментировать