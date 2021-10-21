Киев, 21 октября. Команда президента Украины Владимира Зеленского и СНБО попытались навязать жителям страны новые термины, касающиеся Крыма, Донбасса и России. Однако «новояз» не прижился, и читатели газеты «Украинская правда» высмеяли инициативу киевских чиновников.

Многие украинские пользователи Сети отметили, что СНБО занимается не тем, чем должна: вместо работы над завершением гражданской войны киевские чиновники публикуют словари, чем только дискредитируют режим Зеленского. Как отмечают простые граждане, Совет национальной безопасности и обороны страны пытается заметить собой все остальные органы и навязывает откровенно тоталитарный режим.

«СНБО словарем занялось. Серьезно? Заменили суд, теперь другие организации. Это по типу Политбюро ЦК КПСС?» — насмехается Юрий. «У нас теперь СНБО занимается изданием словарей? Вот от того-то и проблема у нас сегодня, что власть занимается не тем, чем надо. Лучше бы думали, как решить конфликт в Донбассе», — сокрушается читательница Зоя.

Федеральное агентство новостей /

Не обошлось и без шуток в адрес бывшего артиста «Квартала 95» и его команды. Пользователи отмечают, что Зеленский готовился «выдрессировать» страну, однако его попытка обернулась крахом.

«О, дрессировка началась! Уже прописали сколько раз и когда нужно гавкнуть и на лапках попрыгать», — шутит Иван. «Гениально! Долго, видно, думали», — подколол официальный Киев Павел.

Единственное, что может спасти Украину от столь неприкрытого строительства тоталитарного режима — это смена власти, пришли к выводу читатели. Пользователи Сети выразили надежду, что по итогам следующих выборов правящая верхушка страны полностью изменит свой состав.

Новый словарь терминов и понятий, опубликованный СНБО, затрагивает не только все, что напрямую связано с Крымом и гражданской войной, но различные исторические и культурные явления. Так, к примеру, команда Зеленского предлагает отказаться от выражения «Великая отечественная война», заменив его на «советско-немецкую войну» или «Вторую мировую войну».

В Москве прокомментировали инициативу СНБО. Член Совета Федерации Сергей Цеков заявил, что публикацией словаря официальный Киев унизил украинский народ и фактически лишил его права на свободу слова.