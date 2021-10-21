Матвиенко: НАТО должна представить дорожную карту для восстановления диалога с Россией

Москва, 21 октября. Россия возобновит диалог с НАТО, если Альянс проявит в этом реальную заинтересованность. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По ее словам, руководство Североатлантического альянса должно предоставить дорожную карту, в которой будут прописаны конкретные шаги по восстановлению взаимодействия с Москвой.

«Если НАТО проявит реальную заинтересованность, если будет дорожная карта по направлениям, по которым они готовы с Россией сотрудничать, мы готовы. Придет такой сигнал — будем вести переговоры», — сказала Матвиенко.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что с 1 ноября российская сторона приостанавливает деятельность военной миссии связи НАТО в Москве, а также прекращает работу ее информбюро. Данное решение было принято в ответ на действия Североатлантического альянса, лишившего аккредитации восемь сотрудников российского постпредства при НАТО.