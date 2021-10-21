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Глава Суверенного совета Судана заявил о приверженности переходному периоду
Весь мир
Глава Суверенного совета Судана заявил о приверженности переходному периоду
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Хартум, 21 октября. Председатель Суверенного совета и главнокомандующий Вооруженными силами Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан подтвердил стремление ВС и гражданских объединений к успешному завершению переходного периода.

Заявление озвучено во время встречи с министром по вопросам Африки МИД Великобритании Вики Форд. Аль-Бурхан указал на прочность судано-британских отношений. Он подтвердил намерение Хартума развивать связи для достижения общих интересов двух стран.

Суданец подчеркнул приверженность конституционной декларации и сохранению партнерства между военными и политическими силами. Переходный период, по его словам, должен завершиться формированием нового гражданского правительства, которое бы соответствовало чаяниям народа.

В последние дни Хартум стал свидетелем массовых волнений. Граждане выходят на улицы с требованием ликвидации кабмина во главе с премьер-министром Абдаллой Хамдоком. Протесты начались после того, как последний отклонил предложение председателя Суверенного совета о роспуске правительства.

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судан аль-бурхан
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