Глава Суверенного совета Судана заявил о приверженности переходному периоду

Хартум, 21 октября. Председатель Суверенного совета и главнокомандующий Вооруженными силами Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан подтвердил стремление ВС и гражданских объединений к успешному завершению переходного периода.

Заявление озвучено во время встречи с министром по вопросам Африки МИД Великобритании Вики Форд. Аль-Бурхан указал на прочность судано-британских отношений. Он подтвердил намерение Хартума развивать связи для достижения общих интересов двух стран.

Суданец подчеркнул приверженность конституционной декларации и сохранению партнерства между военными и политическими силами. Переходный период, по его словам, должен завершиться формированием нового гражданского правительства, которое бы соответствовало чаяниям народа.

В последние дни Хартум стал свидетелем массовых волнений. Граждане выходят на улицы с требованием ликвидации кабмина во главе с премьер-министром Абдаллой Хамдоком. Протесты начались после того, как последний отклонил предложение председателя Суверенного совета о роспуске правительства.