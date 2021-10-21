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Шойгу поздравил игрока Team Spirit Александра Хертека с победой на чемпионате мира по Dota 2

  /   Обновлено: 21 октября 2021 14:22
Армия
Шойгу поздравил игрока Team Spirit Александра Хертека с победой на чемпионате мира по Dota 2
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 21 октября. Игрок российской киберспортивной организации Team Spirit Александр Хертек получил поздравления с победой на чемпионате мира по игре Dota 2 — The International — от министра обороны России Сергея Шойгу.

Об этом киберспортсмен рассказал в беседе с журналистами. До этого игроков с победой на турнире поздравили президент России Владимир Путин и вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«Меня поздравил мой земляк, министр обороны нашей страны Сергей Шойгу. Он отправил телеграмму мне домой. Мне и моей семье было очень приятно, что этот великий человек нас заметил», — сообщил Хертек.

The International проводится ежегодно, однако в прошлом году турнир был отменен вследствие пандемии коронавируса. В нынешнем году соревнования были перенесены из Стокгольма в Бухарест и проходили без зрителей. Team Spirit за победу заработала более 18 миллионов долларов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что компьютерные игры могут причислить к настоящему виду спорта. В настоящее время киберспорт начинает превосходить традиционные виды по количеству болельщиков и последователей.

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