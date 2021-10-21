Россиянка Ангелина Мельникова выиграла золото в личном многоборье на ЧМ в Японии

Китакюсю, 21 октября. Российская спортсменка Ангелина Мельникова стала лучшей в чемпионате мира в личном многоборье. Мировое первенство проходит в японском городе Китакюсю.

Награда стала долгожданной для россиянки, поскольку долгое время до этого она завоевывала лишь бронзовые и серебряные призы. Своей победой Мельникова прервала серию побед спортсменок из США. Отмечается, что до чемпионки золото на мировых первенствах России приносила лишь в 2010 году Алия Мустафина в Роттердаме.

Ранее стало известно о победе российских киберспортсменов Team Spirit на чемпионате мира по Dota 2. Поздравить игроков с достижением решил президент России Владимир Путин. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.