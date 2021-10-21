Демарш Польши и стран Балтии во время выступления Матвиенко в Афинах попал на видео

Афины, 21 октября. Делегации Польши и стран Балтии в полном составе покинули зал проведения Конференции парламентских спикеров в Афинах, когда к микрофону вышла председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко. Дипломатический скандал попал на видео.

Выпад европейских парламентариев прокомментировал депутат Госдумы Алексей Чепа. По мнению законодателя, поступок поляков и прибалтов демонстрирует неготовность западных соседей России к осмысленному и открытому диалогу. Сама Матвиенко также дала оценку демаршу делегаций государств ЕС.

﻿

В время выступления на конференции в Афинах Валентина Матвиенко осветила актуальные вопросы внутренней и международной повестки, включая осложнение эпидемиологической обстановки. Спикер Совфеда подчеркнула, что необходимости вводить общефедеральный локдаун в России нет.