Президент Румынии Йоханнис поручил министру обороны страны Чукэ сформировать правительство

Бухарест, 21 октября. Президент Румынии Клаус Йоханнис решил сделать министра обороны Николае Чукэ уполномоченным по формированию правительства страны. Об этом глава государства заявил журналистам.

Румынский лидер выступил перед прессой с речью, которая транслировалась онлайн на сайте президентской администрации.

«Я решил назначить кандидатом в премьеры Николае Чукэ», — сказал Йоханнис.

Парламент страны 5 октября объявил правительству Флорина Кыцу вотум недоверия. Лидер партии «Союз за спасение Румынии» Дачиан Чолош попытался сформировать однопартийный кабмин меньшинства, но потерпел неудачу.

Румыния на уровне глав МИД вынесла на заседание Совета Евросоюза проблему газового кризиса в Молдавии, сообщил ранее министр иностранных дел Богдан Ауреску. Страна предложила оказать Молдавии финансовую помощь со стороны ЕС, отметил дипломат.