Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 октября 15:32
15:32
Весь мир
Президент Ливана сообщил о начале аудита Центробанка и подготовке переговоров с МВФ
15:31
Шоу-бизнес
Участники Coldplay рассказали российскому радио Energy о коллаборации с BTS
15:31
Общество
Башаров рассказал, как экстрасенс помогла ему найти погибшую знакомую
15:29
Происшествия
Телеведущая Собчак не общалась с водителем в момент смертельной аварии в Сочи
15:29
Армия
Госдума приняла в первом чтении законопроект о продлении срока службы генералов ВС РФ
15:23
Армия
Business Insider: российский флот направил тревожное послание США в проливе Цугару
15:23
Общество
Песков оценил введение новых ограничений в Москве
15:22
Шоу-бизнес
Башаров назвал «крысой» желавшего вернуться в «Битву экстрасенсов» иллюзиониста Сафронова
15:19
Происшествия
Суд отказал Абызову в жалобе на решение об изъятии у него 32,5 млрд рублей
15:11
Политика
Песков: Путин продолжит проводить совещания по видеосвязи в связи с эпидемиологической ситуацией
Все новости

Президент Румынии Йоханнис поручил министру обороны страны Чукэ сформировать правительство
Политика
Президент Румынии Йоханнис поручил министру обороны страны Чукэ сформировать правительство
wikipedia.org  /  European People's Party / CC BY 2.0

Бухарест, 21 октября. Президент Румынии Клаус Йоханнис решил сделать министра обороны Николае Чукэ уполномоченным по формированию правительства страны. Об этом глава государства заявил журналистам.

Румынский лидер выступил перед прессой с речью, которая транслировалась онлайн на сайте президентской администрации.

«Я решил назначить кандидатом в премьеры Николае Чукэ», — сказал Йоханнис.

Парламент страны 5 октября объявил правительству Флорина Кыцу вотум недоверия. Лидер партии «Союз за спасение Румынии» Дачиан Чолош попытался сформировать однопартийный кабмин меньшинства, но потерпел неудачу.

Румыния на уровне глав МИД вынесла на заседание Совета Евросоюза проблему газового кризиса в Молдавии, сообщил ранее министр иностранных дел Богдан Ауреску. Страна предложила оказать Молдавии финансовую помощь со стороны ЕС, отметил дипломат.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Президент Румынии Йоханнис поручил министру обороны страны Чукэ сформировать правительство
минобороны правительство румыния
Комментировать