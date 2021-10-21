Юрист Трубицын: закон о страховом возмещении пойдет на пользу вкладчикам «лопнувших» банков

Москва, 21 октября. Правительство РФ обсуждает инициативу о получении страхового возмещения вкладчикам «лопнувших» банков. В случае принятия закона россияне получат возможность вернуть деньги онлайн, подав заявление через портал «Госуслуги».

В настоящий момент вкладчики таких кредитно-финансовых организаций могут вернуть свои деньги в сумме до 1,4 млн рублей. Для этого необходимо обратиться с госкорпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ). Сделать это можно через банки-агенты, передает издание «Профиль».

«Законопроект упрощает порядок подачи заявления о выплате возмещения. У многих граждан уже в данный момент существует верифицированный аккаунт на "Госуслугах", им не потребуются дополнительные действия для подачи заявления», — отметил юрист компании «КСК Групп» Андрей Трубицын.

Минусы инициативы пока не совсем очевидны, однако не исключено, что возрастет число случаев мошенничества через сайт «Госуслуги». Кроме того, на практике возможны трудности с межведомственной коммуникацией, поскольку портал может не всегда корректно направлять информацию в АСВ.

Минфин России ранее анонсировал запуск долевого страхования жизни (ДСЖ), который заменит ИСЖ.