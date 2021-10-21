Сатановский: США и НАТО готовят против России войну «со всех сторон»

Москва, 21 октября. США и их союзники по НАТО планируют развернуть против России масштабную войну. Об этом заявил политолог Евгений Сатановский.

По его словам, активизация военного сотрудничества между Вашингтоном и Киевом свидетельствует о том, что США и их союзники планируют использовать Украину как плацдарм для возможного конфликта против России. При этом попытки российского руководства наладить отношения с Западом с помощью совместных экономических проектов не влияют на агрессивные планы НАТО в отношении Москвы, передает «Экономика Сегодня».

«Может, мы просто достраивали "Северный поток – 2" с идеей, что надо это достроить. Но это никак не повлияет на будущую войну на западном фланге. У нас же надо готовиться к войнам со всех сторон», – пояснил эксперт.

Кроме того, западные страны планируют развернуть вооруженное противостояние с Россией в Арктическом регионе, чтобы лишить Москву доступа к нефтегазовым месторождениям и Северному морскому пути. Не менее тревожной является ситуация в Центральной Азии и на Южном Кавказе, где фиксируется активизация турецкого пантюркизма. Сатановский призвал не обращать внимание на разногласия между Анкарой и Западом, напомнив, что Турция является членом НАТО, поэтому поддержит союзников в их антироссийских начинаниях.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Североатлантический альянс продолжает укреплять свою военную инфраструктуру у границ России и Белоруссии. По его словам, подобное развитие событий оказывает негативное влияние на военно-политическую обстановку в регионе.