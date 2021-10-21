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Арбитр Сергей Иванов назначен главным судьей матча «Зенит» — «Спартак»
Спорт
Арбитр Сергей Иванов назначен главным судьей матча «Зенит» — «Спартак»
fc-zenit.ru  /  Пресс-служба ФК Зенит

Санкт-Петербург, 21 октября. Бригада Сергея Иванова обслужит центральный матч 12-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком».

Пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) сообщила, что Сергей Иванов из Ростова-на-Дону рассудит петербургский «Зенит» и московский «Спартак» в 12-м туре РПЛ. Помогать ему будут лайнсмены Владислав Назаров и Максим Ковалев. Резервным судьей центрального матча тура в РПЛ назначен Евгений Кукуляк.

Игра между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет на стадионе «Газпром Арена» 24 октября. Принципиальный поединок чемпионата России по футболу, который начнется в 19 часов по московскому времени, в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Ранее «Спартак» представил афишу на матчи с «Лестером» и «Зенитом» в стиле сериала «Пацаны». Постер был опубликован в Instagram-аккаунте десятикратных чемпионов России.

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Зенит спартак судьи иванов рпл
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