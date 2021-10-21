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Focus Features показал новый трейлер фильма «Белфаст»
Общество
Focus Features показал новый трейлер фильма «Белфаст»
Prt Scr youtube.com  /  Focus Features

Москва, 21 октября. Кинокомпания Focus Features представала на своем официальном YouTube-канале новый трейлер фильма Кеннета Браны «Белфаст». Картина выходит в прокат 12 ноября.

Действие киноленты разворачивается в 60-х года прошлого века в Северной Ирландии. Главным героем становится маленький мальчик Бадди, который видит боль, радость, любовь и потери на фоне Гражданской войны.

В актерский состав попали Джейми Дорнан, Катрина Балф, Джуди Денч, Киран Хайндс, Лара МакДоннел и Колин Морган. Режиссером черно-белой драмы, как и сценаристом, выступил Кеннет Брана.

Премьера «Белфаста» состоялась на Международном кинофестивале в Торонто. Картина Браны получила Гран-при.

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