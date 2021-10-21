Отец покойной Юлии Началовой госпитализирован с коронавирусом в Москве

Москва, 21 октября. Отец популярной российской исполнительницы Юлии Началовой Виктор попал в больницу с коронавирусом нового типа. Родителя покойной артистки госпитализировали в одну из московских клиник.

Несколько дней назад у композитора и аранжировщика появились первые симптомы COVID-19. Он отметил, что у него появился сильный кашель, слабость и температура поднялась выше обычного. Тест на коронавирус показал положительный результат. Медики приняли решение госпитализировать бывшего продюсера Началовой.

Согласно информации Telegram-канала Mash, уровень сатурации составляет 94%. Медицинские специалисты оценивают его состояние как среднетяжелое.

Ранее стало известно о госпитализации народного артиста России Сергея Безрукова. Артист признался, что добровольно поехал в больницу, чтобы не заражать свою супругу и маленьких детей.