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Отец покойной Юлии Началовой госпитализирован с коронавирусом в Москве

  /   Обновлено: 21 октября 2021 14:18
Общество
Отец покойной Юлии Началовой госпитализирован с коронавирусом в Москве
facebook.com  /  Юлия Началова

Москва, 21 октября. Отец популярной российской исполнительницы Юлии Началовой Виктор попал в больницу с коронавирусом нового типа. Родителя покойной артистки госпитализировали в одну из московских клиник.

Несколько дней назад у композитора и аранжировщика появились первые симптомы COVID-19. Он отметил, что у него появился сильный кашель, слабость и температура поднялась выше обычного. Тест на коронавирус показал положительный результат. Медики приняли решение госпитализировать бывшего продюсера Началовой.

Согласно информации Telegram-канала Mash, уровень сатурации составляет 94%. Медицинские специалисты оценивают его состояние как среднетяжелое.

Ранее стало известно о госпитализации народного артиста России Сергея Безрукова. Артист признался, что добровольно поехал в больницу, чтобы не заражать свою супругу и маленьких детей.

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