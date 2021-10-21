Участники Coldplay рассказали российскому радио Energy о коллаборации с BTS

Накануне самая романтичная британская рок-группа Coldplay выпустила новый альбом под названием Music Of The Spheres. Концепцию альбома музыканты изложили в интервью радио Energy. Крис Мартин и сотоварищи рассказали, какого мнения они о корейской группе BTS и космических полетах, пишет Teleprogramma.pro.

В студии радио Energy в Москве, Coldplay в лице Гая Берримена и Уилла Чемпиона в «Шоу с Черным Перцем» отвечали на вопросы бессменного ведущего Саймона.

Первый вопрос, который ведущий задал музыкантам, касался их «космической идеи» нового альбома и того, насколько космос действительно важен для самих музыкантов.

«Можно сказать, что мы все часть космоса в каком-то смысле, — ответили участники группы. — Благодаря этому альбому мы очень им заинтересовались. Как и идеей того, что планета Земля — это маленькая часть большой картины и что нужно концентрироваться на тех вещах, которые нас объединяют, а не на тех, которые разделяют», — рассказали они.

Стоит отметить, что первым выпущенным синглом из альбома стала песня Higher Power. Весной она была презентована на Международной космической станции, а сами музыканты для этого даже созвонились с французским космонавтом Томасом Песке. По мнению Гая и Уилла, в космической презентации есть особый смысл. Ведь для того, чтобы увидеть всю Землю сразу, нужно сначала от нее отдалиться.

«Когда смотришь на Землю с МКС, никаких стран не видно, не видно границ, стен, разделений, ты видишь просто единую сферу», — делятся своими впечатлениями рокеры.

По их словам, Coldplay попытались использовать идею полета в космос для того, чтобы сделать акцент на объединении, а не разобщении.

Оба музыканта признаются, что выбрали бы для полета к краю Вселенной корабль Илона Маска, но лучшие слова для старта — гагаринское «Поехали!».

«Я думаю, «поехали» — идеально. Потому что это не только про индивида, но и про коллектив. Я поддерживаю это, так что да, поехали все, давайте!» — сказал Уилл.

Второй официальный сингл новой пластинки My Universe группа записала вместе с участниками популярного корейского бой-бэнда BTS. Коллаборация оказалась весьма успешной. Песня стала популярной во всем мире. О том, почему британцы и корейцы решили объединиться, Гай и Уилл ответили однозначно. Выяснилось, что все началось с BTS. Именно они высказались о том, что хотели бы сделать коллаборацию с Coldplay.

«Мы услышали это и подумали: «Довольно безумная идея, но почему бы и нет? Затем Крису Мартину пришла [в голову] песня, и он тут же почувствовал, что над ней мы можем поработать вместе с BTS. А потом все просто случилось. Крис полетел в Корею, чтобы записать вокал с ребятами, и недавно в Нью-Йорке у нас появилась возможность собраться, мы встретились, потусили, поели вместе», — рассказали Гай Берримен и Уилл Чемпион в эфире радио Energy.

По мнению Coldplay, коллаборация вышла интересной и весьма неожиданной. У музыкантов масса впечатлений. BTS поразили рокеров талантом и неуемной энергией. Они также отметили неповторимый стиль южнокорейских исполнителей.

Ранее сообщалось, что группа Coldplay намерена добывать электричество при помощи своих поклонников.