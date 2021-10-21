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Замглавы МИД Грушко назвал «мегафонной дипломатией» общение НАТО с РФ
Политика
Замглавы МИД Грушко назвал «мегафонной дипломатией» общение НАТО с РФ
Федеральное агентство новостей  /  Ольга Назаркина

Москва, 21 октября. Представители НАТО не обращались к России по дипломатическим каналам с предложениями о диалоге, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

По словам замминистра, в НАТО предпочитают «мегафонную дипломатию».

«Условий для диалога РФ и НАТО сегодня нет, он просто невозможен», — пояснил Грушко журналистам.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия должна понимать, что НАТО системно разрушала отношения с государством, отдавая предпочтение логике холодной войны. Так она прокомментировала отказ генсека НАТО Йенса Столтенберга приводить доказательства «разведывательной» деятельности высланных из Брюсселя российских дипломатов.

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россия нато грушко
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