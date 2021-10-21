Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 октября 15:32
15:29
Происшествия
Телеведущая Собчак не общалась с водителем в момент смертельной аварии в Сочи
15:29
Армия
Госдума приняла в первом чтении законопроект о продлении срока службы генералов ВС РФ
15:23
Армия
Business Insider: российский флот направил тревожное послание США в проливе Цугару
15:23
Общество
Песков оценил введение новых ограничений в Москве
15:22
Шоу-бизнес
Башаров назвал «крысой» желавшего вернуться в «Битву экстрасенсов» иллюзиониста Сафронова
15:19
Происшествия
Суд отказал Абызову в жалобе на решение об изъятии у него 32,5 млрд рублей
15:11
Политика
Песков: Путин продолжит проводить совещания по видеосвязи в связи с эпидемиологической ситуацией
15:09
Политика
Меркель назвала наплыв мигрантов через Белоруссию «гибридной акцией» Минска
15:08
Общество
Уголовное дело заведено в отношении экс-депутата Госдумы Бурнашова
15:07
Происшествия
Суд вынес приговор поджигателю машины Росгвардии на незаконной акции в Москве
Все новости

Советский актер Вольдемар Лобиньш скончался на 84-м году жизни

  /   Обновлено: 21 октября 2021 14:19
Общество
Советский актер Вольдемар Лобиньш скончался на 84-м году жизни
Кадры из фильма «Ключи от рая»

Москва, 21 октября. Ушел из жизни советский, латышский актер театра и кино Вольдемар Лобиньш. Грустную новость сообщил его племянник Эдвин на своей странице в Facebook.

Причина смерти артиста не сообщается. Дата и место прощания будут объявлены позднее.

Вольдемар Лобиньш родился в городе Кимры 11 августа 1938 года. В 1963 году начал работать в рижском театре юного зрителя, а спустя год впервые появился на телеэкране в эпизодической роли танкиста в картине «Отец солдата». На счету актера более 25 проектов, среди которых такие фильмы, как «Незаконченный ужин», «Театр» и «Ключи от рая».

Накануне стало известно о смерти актера Виктора Евграфова, исполнившего роль профессора Мориарти в советском фильме «Шерлок Холмс и доктор Ватсон». По предварительным данным, у него оторвался тромб.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Советский актер Вольдемар Лобиньш скончался на 84-м году жизни
актер смерть вольдемар лобиньш
Комментировать