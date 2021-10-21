Советский актер Вольдемар Лобиньш скончался на 84-м году жизни

Москва, 21 октября. Ушел из жизни советский, латышский актер театра и кино Вольдемар Лобиньш. Грустную новость сообщил его племянник Эдвин на своей странице в Facebook.

Причина смерти артиста не сообщается. Дата и место прощания будут объявлены позднее.

Вольдемар Лобиньш родился в городе Кимры 11 августа 1938 года. В 1963 году начал работать в рижском театре юного зрителя, а спустя год впервые появился на телеэкране в эпизодической роли танкиста в картине «Отец солдата». На счету актера более 25 проектов, среди которых такие фильмы, как «Незаконченный ужин», «Театр» и «Ключи от рая».

Накануне стало известно о смерти актера Виктора Евграфова, исполнившего роль профессора Мориарти в советском фильме «Шерлок Холмс и доктор Ватсон». По предварительным данным, у него оторвался тромб.