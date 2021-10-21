Член ОП Ленобласти Петров предлагает революционные изменения в паспортизации россиян

Первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил поистине революционные изменения в паспортизации россиян. Петров выступил с инициативой сдвинуть на 20 лет возраст получения бессрочных паспортов в России. С этим предложением член ОП обратился к министру юстиции РФ Константину Чуйченко.

Напомним, в России паспорт гражданину впервые выдается в 14 лет. Документ подлежит замене дважды — в 20 и в 45 лет. Выданный в 45 лет паспорт считается бессрочным. По мнению Петрова, это правило необходимо менять, таково требование времени: человека рано «списывать со счетов» в столь молодом возрасте.

«В последнее время в нашей стране наблюдается тенденция увеличения средней продолжительности жизни граждан, — напоминает член ОП в обращении к министру юстиции, копия которого есть в распоряжении ФАН. — Вместе с тем, в нашей стране действует ряд архаичных положений, формально учитывающих, что «старость» гражданина наступает в районе 45–50 лет».

Федеральное агентство новостей /

Примером этому, по мнению Петрова, как раз и является практика выдачи бессрочных паспортов в 45 лет.

«Данная мера кажется вдвойне нелогичной в связи с тем, что «молодежью» в нашей стране считаются люди до 35-летнего возраста», — отмечает он.

Член ОП также напоминает, что внешность человека после 45 лет может кардинально измениться, а документ, удостоверяющий его личность, будет все тем же. Петров также отмечает, что вследствие пенсионной реформы возраст выхода на пенсию в нашей стране постепенно увеличивается до 60 лет для женщин и до 65 — для мужчин. Именно этот возраст — 60–65 лет — кажется Владимиру Петрову самым подходящим для получения последнего бессрочного паспорта.

«Прошу рассмотреть идею о введении дополнительного положения о замене общегражданского паспорта бессрочного действия при достижении гражданином пенсионного возраста: в 60–65 лет. Данное нововведение будет соответствовать логике жизни, интересам граждан, а также отразит благоприятные демографические изменения, которые наметились в нашей стране в последние годы», — подчеркивает первый зампред Общественной палаты Ленобласти.

Отметим, Владимир Петров неоднократно выступал с резонансными инициативами. Ранее он, например, предлагал законодательно закрепить в России право наследования страниц скончавшихся пользователей соцсетей.