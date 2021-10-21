Анджелину Джоли заподозрили в романе сразу с двумя мужчинами

Вашингтон, 21 октября. Голливудская актриса Анджелина Джоли, которая пять лет назад развелась с актером Брэдом Питтом, была замечена на встрече с бывшим супругом Джонни Ли Миллером. Также ходят слухи, что звезда состоит в романтических отношениях с рэпером The Weeknd.

После расставания со звездой «Трои» актриса уверяла, что ей не до отношений. Кинодива собиралась сосредоточиться на воспитании детей. Но вот спустя пять лет появились подозрения, что артистка решила наладить личную жизнь.

На прошлой неделе папарацци застукали Анджелину Джоли вместе с Джонни Ли Миллером, с которым она сохранила теплые отношения после расставания. Их встреча прошла в Беверли-Хиллз. А еще пару недель назад «Лара Крофт» была на романтическом ужине с The Weeknd.

«Анджелина сейчас так весело проводит время, она просто наверстывает упущенное. Она действительно наслаждается этими встречами. Ее друзья давно не видели ее такой возбужденной и энергичной», — приводит Us Weekly слова знакомого с Джоли источника.

Брэд Питт и Анджелина Джоли после весьма продолжительных отношений расстались в 2016 году. Бракоразводный процесс шел со скандалом. В большей степени это связано с опекунством над детьми. Недавно Питт обратился в суд из-за роскошного поместья во Франции, которое хочет отсудить у Джоли пишет «Вечерняя Москва».