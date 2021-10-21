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Дефицит микрочипов спровоцировал рост цен на авто с пробегом в Великобритании
Экономика
Дефицит микрочипов спровоцировал рост цен на авто с пробегом в Великобритании
pixabay.com  /  itmlux

Лондон, 21 октября. Цены на автомобили с пробегом растут не только в России, но и Великобритании. Так, за прошедшую неделю британцы потратили на покупку таких машин на 25% больше, чем за аналогичный период в 2020 году.

Высокий спрос, а также рекордно низкое количество машин, доступных для покупки, стали основными причинами подорожания транспортных средств в б/у-сегменте. Дефицит оказался настолько сильным, что годовалые авто теперь стоят примерно на 17% дороже. Немаловажную роль в этом сыграла и нехватка микрочипов.

«Мы не ожидаем замедления роста цен в ближайшее время», — отметил руководитель отдела аналитики Auto Trader Group Ричард Уокер, комментируя ситуацию на рынке.

Дефицит электронных компонентов негативно отражается не только на автомобильной промышленности. Так, отсутствие чипов может привести к проблемам с производством iPhone.

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