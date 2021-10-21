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Британское минобороны подтвердило данные о поставках Украине ракет Brimstone
Армия
Британское минобороны подтвердило данные о поставках Украине ракет Brimstone
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Зубарев

Лондон, 21 октября. Минобороны Британии подтвердило информацию о том, что обсуждение с Украиной вопроса о поставках стране новых ракет ведется в рамках сделки, которая была обнародована еще в июне этого года.

Газета The Times написала, что Лондон и Киев ведут переговоры о продаже Украине ракет Brimstone для авиации и флота. Эти высокотехнологичные самонаводящиеся боеприпасы были разработаны специалистами британского консорциума MDBA. В оборонном ведомстве Британии подтвердили РИА Новости, что об этой сделке сообщалось еще четыре месяца назад.

«Просим вас ознакомиться с нашим пресс-релизом относительно этой сделки, детали которой были обнародованы в июне этого года», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что поставки оружия на Украину из западных стран не будут способствовать урегулированию ситуации в Донбассе, а также могут подтолкнуть страну к новым провокациям. Кроме того, Запад продолжает готовить Киев к противостоянию с РФ, передает «Царьград».

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