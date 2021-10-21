Главный аналитик TeleTrade Гойхман спрогнозировал цены на недвижимость в России

Москва, 21 октября. Динамика цен на жилье за последний год не похожа на кризисную, заявил главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Например, в Москве средняя стоимость жилья поднялась на 26% — до 235 тысяч рублей.

В Московской области в процентном соотношении рост оказался значительно больше, чем в Москве, — 33%, до 130 тысяч рублей. При этом столичный регион не является лидером по росту цен, так как до начала «бума» ценник здесь традиционно выше, чем в других субъектах, а значит, расти сложнее, пояснил Гойхман.

«Уходят основные драйверы роста цен, делавшие его аномальным. Такие как переток средств на данный рынок с вкладов и "из-под матрасов", низкие процентные ставки по ипотеке, особенно с государственными льготами, относительно приемлемые цены жилья, и пр. Спрос крайне ограничен доходами населения, которые не спешат расти», — добавил эксперт в беседе с «Российской газетой».

В ближайшие месяцы вероятна стагнация и даже некоторое снижение цен. Определенное удешевление уже наблюдается с августа по новостройкам, что можно считать первой реакцией на ужесточение условий льготной ипотеки с госучастием, добавил Гойхман.

Между тем арендный рынок жилья подорожал. Средняя стоимость такой недвижимости по итогам третьего квартала выросла на 23% по сравнению с аналогичным периодом ковидного 2020 года.

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