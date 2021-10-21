Фермеры Ленобласти признались, что готовы взять на работу амнистированных мигрантов

После того, как появилась информация, что Россия разрешила въезд для 158 тысяч мигрантов из Узбекистана в рамках амнистии, в обществе всколыхнулась волна негодования: зачем пускать в страну мигранта, совершившего проступок. Однако в реальности въезд открыт только для тех административных правонарушителей, чье решение о высылке принимали не суды, а МВД. Это в первую очередь люди, просрочившие разрешение на работу и срок пребывания в нашей стране.

На фоне дефицита рабочих рук в России, такая мера выглядит вполне логичной. Работодатели, в том числе фермеры Ленинградской области, готовы взять на работу амнистированных мигрантов. Об этом корреспонденту ФАН рассказал глава Ассоциации фермерских хозяйств Ленобласти Михаил Шконда.

По его мнению, ничего предосудительного в найме амнистированного мигранта нет. Напротив, если работодатель заинтересован в трудовых ресурсах, то он должен как-то стимулировать и контролировать соблюдение работником правил нахождения на территории РФ.

«Мы же прекрасно понимаем, в каких случаях у мигрантов возникают проблемы с документами. Когда мы не умели с ними работать, то знали, что вся ответственность лежит на мигранте: он где-то накосячил, просрочил и исправиться у него уже возможности нет. Сейчас мы провели большое количество встреч с УФМС, и нам объяснили, какие основные нарушения и ошибки они совершают», — поделился Шконда.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Главное — мигрант должен иметь два обязательных документа: прописку и патент на работу. Второе условие — это своевременная оплата патента. Как сказал спикер, чуть просрочил эту оплату и считай — «мертв». Поэтому в трудовых отношениях с мигрантами необходимо изначально озаботиться дисциплиной.

«У нас фермеров тоже есть хромающая дисциплина: ты на поле, а тебе надо ехать, брать какие-то выписки из банка и прочее. Поэтому логично, что, если мигрантам никто в понятной форме эти правила игры не разъясняет, происходят нарушения. Здесь просто работодатель должен брать на себя часть контроля. Вплоть до того, что «ты зарплату не получишь, пока не покажешь квиток об оплате патента». Человек пришел, показал, ему заплатили», — сказал фермер.

Однако, он особо подчеркнул, если человек был замешан в насилии, кражах и убийствах, то ни о какой амнистии на въезд в Россию речи не идет и идти не может, такие люди должны нести ответственность по всей строгости закона.

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