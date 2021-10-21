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Саакашвили впервые после ареста показался сторонникам из окна тюрьмы

  /   Обновлено: 21 октября 2021 13:45
Политика
Саакашвили впервые после ареста показался сторонникам из окна тюрьмы
Global Look Press  /  Vladimir Valishvili/Russian Look

Тбилиси, 21 октября. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили «вышел в свет» впервые после того, как его арестовали на родине 1 октября.

В Сети появилось видео, как политик, находящийся в камере, машет рукой в открытое окно. Напротив здания тюрьмы стоят его сторонники с флагами Грузии и кричат имя Саакашвили, а также обращаются к нему со словами поддержки. Там же находятся журналисты с камерами и фототехникой.

Ранее Саакашвили, объявивший 1 октября голодовку в тюрьме, согласился пройти медицинское обследование в одной из больниц. Об этом сообщил его личный врач Николоз Кипшидзе.

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саакашвили грузия тюрьма
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