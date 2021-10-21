В Иране заявили о начале масштабных маневров ВВС вслед за учениями ПВО

Тегеран, 21 октября. Иранские ВВС приступили к широкомасштабным учениям, о чем сообщило государственное телевидение Исламской республики.

Отмечается, что в маневрах задействованы бомбардировщики, реактивные истребители, а также дроны-штурмовики и разведывательные дроны с тяжелым вооружением, включая ракеты с лазерным наведением. Задействуются все 12 авиабаз на территории республики; продолжительность учений не уточняется.

Iran Holds Nationwide Air Force Drill https://t.co/4xv7AK31lP via @aawsat_eng — Nino Brodin (@Orgetorix) October 21, 2021

Данные мероприятия начались через неделю после ежегодных двухдневных маневров с участием системы ПВО Ирана с привлечением сухопутных сил. Как сообщал командующий авиабазой Хатам аль-Анбиа генерал Кадер Рахимзаде, главной задачей противовоздушных войск являлась отработка защиты «чувствительных и жизненно важных центров страны», что сопровождалось опознанием пилотируемых и беспилотных воздушных объектов, развертыванием систем связи и иными сопутствующими задачами.

«В совместных военных учениях по противовоздушной обороне все системы обнаружения, разведки, перехвата и борьбы, используемые армией и подразделениями ПВО КСИР (Корпус стражей исламской революции — прим. ред.), произведены иранской промышленностью и отечественными специалистами», — сказал генерал.

В качестве примеров используемого иранского вооружения Рахимзаде привел радиолокационные системы Meraj, Fatah-2, зенитно-ракетный комплекс Bavar-373.

Учения проводились под лозунгом «Всеобъемлющая оборона, защищенное небо». В настоящий момент Иран обеспечил покрытие всей своей территории силами ПВО. Республика самостоятельно разрабатывает и производит широкий комплекс вооружений, однако при этом по ряду направлений отстает от передовых военных держав на несколько десятилетий.

Iran claims success for new 'Iranian Iron Dome' air defense system.



The regime revealed the new air defense system during a drill. pic.twitter.com/YK06sMVRX3 — Hananya Naftali (@HananyaNaftali) October 15, 2021

Тегеран продолжает демонстрировать военную силу с начала октября, когда начались наступательные военные учения «Покорители Хайбара» на границе с Азербайджаном. Отмечалось, что маневры якобы направлены на противодействие Израилю.

Эти события накладываются на тупиковую ситуацию в области возобновления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), переговоры по которому протекали с весны 2021 года и остановились в июле без предварительных результатов. Иран объяснил приостановку участия в диалоге президентскими выборами и необходимостью формирования новой администрации.

When former US president #Trump tore up the Iran nuclear deal, he left a path of collateral damage, starting with what remained of American credibility. - Opinion#Iran | #JCPOAhttps://t.co/JnMygonxKx — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) October 20, 2021

С тех пор Тегеран посылал сигналы о готовности к возвращению за стол переговоров, однако точные временные промежутки не обозначил.