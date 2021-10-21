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В Иране заявили о начале масштабных маневров ВВС вслед за учениями ПВО
Весь мир
В Иране заявили о начале масштабных маневров ВВС вслед за учениями ПВО
wikipedia.org  /  Shahram Sharifi / GFDL 1.2

Тегеран, 21 октября. Иранские ВВС приступили к широкомасштабным учениям, о чем сообщило государственное телевидение Исламской республики.

Отмечается, что в маневрах задействованы бомбардировщики, реактивные истребители, а также дроны-штурмовики и разведывательные дроны с тяжелым вооружением, включая ракеты с лазерным наведением. Задействуются все 12 авиабаз на территории республики; продолжительность учений не уточняется.

Данные мероприятия начались через неделю после ежегодных двухдневных маневров с участием системы ПВО Ирана с привлечением сухопутных сил. Как сообщал командующий авиабазой Хатам аль-Анбиа генерал Кадер Рахимзаде, главной задачей противовоздушных войск являлась отработка защиты «чувствительных и жизненно важных центров страны», что сопровождалось опознанием пилотируемых и беспилотных воздушных объектов, развертыванием систем связи и иными сопутствующими задачами.

«В совместных военных учениях по противовоздушной обороне все системы обнаружения, разведки, перехвата и борьбы, используемые армией и подразделениями ПВО КСИР (Корпус стражей исламской революции — прим. ред.), произведены иранской промышленностью и отечественными специалистами», — сказал генерал.

В качестве примеров используемого иранского вооружения Рахимзаде привел радиолокационные системы Meraj, Fatah-2, зенитно-ракетный комплекс Bavar-373.

Учения проводились под лозунгом «Всеобъемлющая оборона, защищенное небо». В настоящий момент Иран обеспечил покрытие всей своей территории силами ПВО. Республика самостоятельно разрабатывает и производит широкий комплекс вооружений, однако при этом по ряду направлений отстает от передовых военных держав на несколько десятилетий.

Тегеран продолжает демонстрировать военную силу с начала октября, когда начались наступательные военные учения «Покорители Хайбара» на границе с Азербайджаном. Отмечалось, что маневры якобы направлены на противодействие Израилю.

Эти события накладываются на тупиковую ситуацию в области возобновления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), переговоры по которому протекали с весны 2021 года и остановились в июле без предварительных результатов. Иран объяснил приостановку участия в диалоге президентскими выборами и необходимостью формирования новой администрации.

С тех пор Тегеран посылал сигналы о готовности к возвращению за стол переговоров, однако точные временные промежутки не обозначил.

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иран военные учения
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