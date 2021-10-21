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Эрдоган: Турция в случае необходимости продолжит отвечать на действия Дамаска в Сирии
Армия
Эрдоган: Турция в случае необходимости продолжит отвечать на действия Дамаска в Сирии
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Анкара, 21 октября. Действия Дамаска в Сирии могут вынудить Турцию предпринять при необходимости ответные меры. Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

Турецкий лидер дал интервью журналистам во время своего возвращения из мини-турне по африканским странам. Он отметил, что оставляет за Анкарой право применять тяжелое вооружение, если будет такая потребность.

«На данный момент наши операции продолжаются в критически важных точках региона, нет абсолютно никаких компромиссов. Мы продолжаем этот процесс в Сирии. На данный момент я не знаю, какую позицию займет режим [президента Сирии Башара Асада], но мы продолжаем делать все необходимое, особенно против такого подхода в Идлибе. И мы продолжим отвечать всем нашим тяжелым вооружением», — подчеркнул Эрдоган.

Ранее президент Турции заявил, что современная структура ООН не имеет перспектив. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что ознакомится с заявлением Эрдогана на турецком языке, передает «Царьград».

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