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Глава SOHR заявил о присутствии 18 тысяч сирийских наемников в Ливии
Весь мир
Глава SOHR заявил о присутствии 18 тысяч сирийских наемников в Ливии
Prt Scr facebook.com  /  Ossama Suleiman

Триполи, 21 октября. Директор Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR) Рами Абдель Рахман заявил, что численность наемников в Ливии составляет порядка 18 тысяч человек. Такую цифру он озвучил в эфире телеканала Libya Al Hadath.

По его словам, ежемесячная заработная плата членов группировок, переброшенных Турцией, делится на две части. Первая выплачивается в качестве личных расходов в войсковых лагерях на западе североафриканской страны. Другая передается их семьям в Сирии.

Глава SOHR прокомментировал возможность предоставления сирийским наемникам ливийского гражданства с целью сохранить их присутствие. Он считает, что даже если такое произойдет, это не спасет боевиков, потому что всем известно, кем они являются.

Председатель комиссии Африканского союза Мусса Факи ранее заявил, что нахождение на территории государства иностранных сил представляет угрозу для региона.

Несмотря на заключение в октябре 2020 года Женевского соглашения, Триполи так и не смог организовать вывод зарубежных войск из страны. Ситуацию осложняет нежелание Анкары эвакуировать свой контингент и переброшенных из Сирии наемников.

Спецпосланник генсека ООН Ян Кубиш накануне объявил о начале работы первой группы международных наблюдателей в Ливии. Специалисты проследят за соблюдением режима прекращения огня и проконтролируют вывод боевиков.

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ливия sohr сирийские наемники
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