Девушку из Оклахомы осудили за убийство из-за выкидыша

Лоутон, штат Оклахома, 21 октября. Суд в округе Команче приговорил к четырем годам тюремного заключения 21-летнюю девушку по имени Бритни Пулау, признав ее виновной в непреднамеренном убийстве первой степени из-за выкидыша, который она пережила ранее. Как сообщает CBS News, решение спровоцировало скандал и возмущение у правозащитников.

???? - An Oklahoma woman has been sentenced to four years in prison after suffering a miscarriage when she was 17 weeks pregnant.



Brittney Poolaw was found guilty this month of first-degree manslaughter for the miscarriage she experienced last year. pic.twitter.com/SanKnky5f3