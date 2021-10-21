Девушку из Оклахомы осудили за убийство из-за выкидыша

Лоутон, штат Оклахома, 21 октября. Суд в округе Команче приговорил к четырем годам тюремного заключения 21-летнюю девушку по имени Бритни Пулау, признав ее виновной в непреднамеренном убийстве первой степени из-за выкидыша, который она пережила ранее. Как сообщает CBS News, решение спровоцировало скандал и возмущение у правозащитников.

???? - An Oklahoma woman has been sentenced to four years in prison after suffering a miscarriage when she was 17 weeks pregnant.



Brittney Poolaw was found guilty this month of first-degree manslaughter for the miscarriage she experienced last year. pic.twitter.com/SanKnky5f3 — UNILAD (@UNILAD) October 18, 2021

Пулау, представительница индейской нации команчей, употребляла наркотики во время беременности. После того как она потеряла ребенка, вскрытие плода показало высокую концентрацию метамфетамина. Обвинение утверждает, что смерть плода наступила в результате употребления запрещенных веществ. Следовательно, продолжая употреблять наркотик во время беременности Бритни совершила «убийство по неосторожности». Однако прямых доказательств этого нет — выкидыш мог произойти по другим причинам — тем не менее суд поддержал прокурора.

Исполнительный директор Национальной ассоциации адвокатов беременных женщин Линн Пэлтроу выразила возмущение из-за приговора: согласно отчетам судмедэкспертов, плоду было от 15 до 17 недель, а следовательно он не достиг срока, когда мог бы выжить вне чрева матери, — то есть это был выкидыш, а не случай мертворождения из-за наркотиков. Соответственно, законы Оклахомы не предусматривают наказания за действия, которые случайно вызвали самопроизвольный аборт на столь раннем сроке.

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Более того, в Национальной перинатальной ассоциации США объявили, что выступают против «любых правовых мер» и уголовных приговоров по отношению к беременным наркозависимым. Правозащитники подчеркивают, что криминализация и тюремное заключение никак не улучшают положение беременных наркоманок и не помогают сохранить здоровье матери и ребенка.

Активисты распространяют призывы помочь Бритни Пулау в соцсетях. Многие настаивают, что девушка не отправилась бы в тюрьму, если бы не была представительницей коренной нации. Другие считают решение суда крайне нежелательным юридическим прецедентом, и выражают несогласие, используя, в частности, образы из популярного сериала-антиутопии «Рассказ служанки».

«Антиутопия, о которой все кричат, уже здесь, — заявила писательница-феминистка Джессика Валенти. — Государство пришло за Пулау, потому что она употребляла наркотики — хотя нет доказательств, что это из-за них прервалась ее беременность. Криминализация нежелательного поведения во время беременности — это сколькая дорожка: что дальше? Будем арестовывать женщин, которые не пьют витамины для беременных? Или выпьют бокал вина?»

Brittney Poolaw will spend 4 years in prison for having a miscarriage. That dystopian future everyone keeps warning about is already here https://t.co/P4dqPOA3Tk — Jessica Valenti (@JessicaValenti) October 15, 2021

Согласно заявлениям Национальных адвокатов для беременных женщин, случай Пулау не является уникальным: за последние 15 лет в США зафиксировано более 1200 подобных дел — женщин арестовывали за падение с лестницы, употребление алкоголя, организацию домашних родов, пребывание в «опасном» месте, ВИЧ-инфекцию или попытки совершить самоубийство во время беременности.