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Девушку из Оклахомы осудили за убийство из-за выкидыша
Весь мир
Девушку из Оклахомы осудили за убийство из-за выкидыша
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Лоутон, штат Оклахома, 21 октября. Суд в округе Команче приговорил к четырем годам тюремного заключения 21-летнюю девушку по имени Бритни Пулау, признав ее виновной в непреднамеренном убийстве первой степени из-за выкидыша, который она пережила ранее. Как сообщает CBS News, решение спровоцировало скандал и возмущение у правозащитников.

Пулау, представительница индейской нации команчей, употребляла наркотики во время беременности. После того как она потеряла ребенка, вскрытие плода показало высокую концентрацию метамфетамина. Обвинение утверждает, что смерть плода наступила в результате употребления запрещенных веществ. Следовательно, продолжая употреблять наркотик во время беременности Бритни совершила «убийство по неосторожности». Однако прямых доказательств этого нет — выкидыш мог произойти по другим причинам — тем не менее суд поддержал прокурора.

Исполнительный директор Национальной ассоциации адвокатов беременных женщин Линн Пэлтроу выразила возмущение из-за приговора: согласно отчетам судмедэкспертов, плоду было от 15 до 17 недель, а следовательно он не достиг срока, когда мог бы выжить вне чрева матери, — то есть это был выкидыш, а не случай мертворождения из-за наркотиков. Соответственно, законы Оклахомы не предусматривают наказания за действия, которые случайно вызвали самопроизвольный аборт на столь раннем сроке.

pixabay.com /

Более того, в Национальной перинатальной ассоциации США объявили, что выступают против «любых правовых мер» и уголовных приговоров по отношению к беременным наркозависимым. Правозащитники подчеркивают, что криминализация и тюремное заключение никак не улучшают положение беременных наркоманок и не помогают сохранить здоровье матери и ребенка.

Активисты распространяют призывы помочь Бритни Пулау в соцсетях. Многие настаивают, что девушка не отправилась бы в тюрьму, если бы не была представительницей коренной нации. Другие считают решение суда крайне нежелательным юридическим прецедентом, и выражают несогласие, используя, в частности, образы из популярного сериала-антиутопии «Рассказ служанки».

«Антиутопия, о которой все кричат, уже здесь, — заявила писательница-феминистка Джессика Валенти. — Государство пришло за Пулау, потому что она употребляла наркотики — хотя нет доказательств, что это из-за них прервалась ее беременность. Криминализация нежелательного поведения во время беременности — это сколькая дорожка: что дальше? Будем арестовывать женщин, которые не пьют витамины для беременных? Или выпьют бокал вина?»

Согласно заявлениям Национальных адвокатов для беременных женщин, случай Пулау не является уникальным: за последние 15 лет в США зафиксировано более 1200 подобных дел — женщин арестовывали за падение с лестницы, употребление алкоголя, организацию домашних родов, пребывание в «опасном» месте, ВИЧ-инфекцию или попытки совершить самоубийство во время беременности.

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