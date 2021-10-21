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Эрдоган пригрозил высылкой из Турции десяти послов, поддерживающих правозащитника Кавалу

  /   Обновлено: 21 октября 2021 13:34
Политика
Эрдоган пригрозил высылкой из Турции десяти послов, поддерживающих правозащитника Кавалу
Федеральное агентство новостей  /  Global Look Press / Mustafa Kaya / Xinhua Денис Тарасов

Анкара, 21 октября. Послы десяти государств, включая США, в Турции, которые призвали освободить правозащитника Османа Кавалу, могут быть объявлены персонами нон-грата, рассказал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Ранее вице-президент Турции Фуат Октай раскритиковал деятельность послов десяти стран, которые призвали Анкару освободить правозащитника.

Уточняется, что диппредставительства Соединенных Штатов, Швеции, Норвегии, Новой Зеландии, Нидерландов, Германии, Дании, Финляндии, Франции и Канады ранее призвали Турцию освободить Кавалу. После этого внешнеполитическое ведомство государства вызвало дипломатов указанных стран на переговоры по этому вопросу.

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