Эрдоган пригрозил высылкой из Турции десяти послов, поддерживающих правозащитника Кавалу

Анкара, 21 октября. Послы десяти государств, включая США, в Турции, которые призвали освободить правозащитника Османа Кавалу, могут быть объявлены персонами нон-грата, рассказал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Ранее вице-президент Турции Фуат Октай раскритиковал деятельность послов десяти стран, которые призвали Анкару освободить правозащитника.

Уточняется, что диппредставительства Соединенных Штатов, Швеции, Норвегии, Новой Зеландии, Нидерландов, Германии, Дании, Финляндии, Франции и Канады ранее призвали Турцию освободить Кавалу. После этого внешнеполитическое ведомство государства вызвало дипломатов указанных стран на переговоры по этому вопросу.