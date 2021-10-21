Российские инвесторы выкупили более 50% акций группы «Ренессанс страхование» в рамках IPO

Москва, 21 октября. Инвесторы из России выкупили более половины акций группы «Ренессанс страхование» в рамках первичного публичного размещения (IPO) на Московской бирже. Торги стартовали в четверг, 21 октября.

Результатами сессии поделился президент и председатель совета директоров компании Борис Йордан. В основном участвовали инвесторы из США, Европы и РФ, однако доминировали отечественные инвесторы.

«Где-то больше 50% книги были российские деньги, а остальное было разделено между США и Европой», — отметил он в беседе с РИА Новости.

Цена размещения составила 120 рублей. На открытии торгов котировки подорожали почти на 25% — до 149,5 рубля, однако затем ушли в минус и по состоянию на 10:50 по Москве торговались на уровне 119,3 рубля.

Холдинг «Интер РАО» ранее объявил, что готовит обращение в Банк России с просьбой проверить организацию «Сервис Капитал». Предположительно, компания могла проводить мошеннические схемы с акциями и убеждать россиян продавать ценные бумаги по стоимости ниже рыночной.