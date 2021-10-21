Yonhap: южнокорейской ракете Nuri не удалось вывести на орбиту макет спутника

Сеул, 21 октября. Первая южнокорейская ракета-носитель Nuri не смогла вывести на орбиту макет спутника, заявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

В сообщении информационного агентства Yonhap говорится, что республике не удалось достичь поставленной цели. При этом Мун Чжэ Ин отметил, что страна смогла поднять новую ракету в космос на 700 километров.

«Но вывод на орбиту макет спутника остался нерешенной задачей», — сообщил он.

Ранее стало известно, что первая ракета южнокорейского производства Nuri успешно стартовала с космодрома Наро, расположенного в 470 километрах от столицы республики. Сообщалось, что она оснащена жидкостными двигателями. Известно, что в 2021 году с помощью этой ракеты Сеул хочет вывести на околоземную орбиту 200-килограммовый спутник.