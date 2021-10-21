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Матвиенко не исключила признание Россией правительства талибов в Афганистане

  /   Обновлено: 21 октября 2021 13:30
Политика
Матвиенко не исключила признание Россией правительства талибов в Афганистане
Пресс-служба Совета Федерации РФ

Москва, 21 октября. Россия может признать правительство талибов (движение «Талибан»1 — террористическая организация, запрещенная в РФ). Об этом заявила член Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Политик выступила на Конференции европейских спикеров, где назвала условие признания правительства талибов. По словам Матвиенко, это произойдет в случае его инклюзивности и защиты прав граждан.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Россия отмечает усилия новых властей Афганистана по стабилизации военно-политической обстановки в стране. Министр выступил с таким комментарием на встрече «московского формата», где присутствовали представители движения «Талибан». Дипломат напомнил, что боевики могут воспользоваться нестабильной обстановкой в стране.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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