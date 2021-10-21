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Россия и Казахстан обсудили перспективы сотрудничества в сфере энергетики
Экономика
Россия и Казахстан обсудили перспективы сотрудничества в сфере энергетики
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 21 октября. Состоялась встреча заместителя председателя Правительства РФ Александра Новака с министром энергетики Республики Казахстан Магзумом Мирзагалиевым. Стороны затронули вопросы сотрудничества в сфере энергетики, говорится на портале российского кабмина.

Представители двух государств обсудили перспективы двустороннего взаимодействия на рынке энергоносителей. В частности, рассматривались вопросы экспорта и транзита по территории Казахстана нефти, нефтепродуктов, природного газа.

Также была поднята тема взаимодействия по линии АНО «Институт нефтегазовых технологических инициатив» и текущего партнерства в секторе добычи углеводородов Каспийского бассейна. В числе прочего речь шла о возможности поставок голубого топлива с приграничных российских территорий для восточной части Казахстана.

В сентябре в Нур-Султане состоялся форум межрегионального сотрудничества, в рамках которого РФ и Казахстан подписали 13 документов о сотрудничестве. В рамках мероприятия губернатор Оренбургской области призвал поддержать инициативы по сохранению и восстановлению экосистемы бассейна трансграничной реки Урал, сообщает «ФедералПресс».

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Все новости / Экономика / Россия и Казахстан обсудили перспективы сотрудничества в сфере энергетики
Казахстан нефть новак газ энергетика Мирзагалиев россия и казахстан
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