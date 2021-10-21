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Лавров заявил о готовности России к возобновлению отношений с ЕС на принципах равноправия
Политика
Лавров заявил о готовности России к возобновлению отношений с ЕС на принципах равноправия
Федеральное агентство новостей  /  Александр Чикин

Москва, 21 октября. Российская Федерация будет готова к возобновлению отношений с Европейским союзом на принципах равноправия, рассказал глава внешнеполитического ведомства страны Сергей Лавров.

По словам российского министра иностранных дел, к сожалению, партнеры из Евросоюза к такому не готовы.

Ранее он рассказал, что двусторонние отношения России и ЕС стремительно деградируют на протяжении последних семи лет. Лавров назвал «семилеткой упущенных возможностей» диалог Москвы и Евросоюза с 2014 года. Об этом он сообщил во время встречи с членами Ассоциации европейского бизнеса в России.

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