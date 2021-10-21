Журналисты «Культуры» составили топ-7 новых сериалов с непредсказуемым сюжетом

Москва, 21 октября. Стриминг-сервисы регулярно борются за внимание зрителей не только с помощью громких премьер, но и нишевых сериалов с уникальными сюжетами в самых разных жанрах. Журналисты газеты «Культура» собрали подборку топ-7 мини-сериалов 2021 года с неочевидным финалом.

Стриминг-сервис Netflix активно увеличивает количество собственных проектов под знаком original — туда входят фильмы и сериалы со всего мира. Так, одной из самых необычных новинок прошлой зимы стал британский шестисерийный триллер «В ее глазах» про мать-одиночку, которая заводит роман со своим боссом, а затем тайно сближается с его женой, передает газета «Культура».

Этим летом Netflix также представил байопик «Холстон». Сериал рассказывает о судьбе дизайнера шляп Рея Холстона — в 1970-х он вывел американский модный бренд на мировой уровень, переодел всех женщин, а затем похоронил собственную карьеру.

Не менее интересным сериалом на вечер может стать хоррор «Новый вишневый вкус» — один из самых необычных шоу Netflix, который выглядит весьма актуальным после триумфа картины «Титан» на Каннском кинофестивале. История похожа одновременно на «Махолланд Драйв» и «Под Сильвер-лейк» и рассказывает о режиссере Лизе Нова, которая пытается проклясть продюсера, отнявшего у нее права на съемки собственного фильма.

Кадры из сериала «Новый вишнёвый вкус» /

«Единственный» — сериал о исследовательнице, которая запускает проект по поиску идеального партнера по ДНК. Стартап оказывается крайне популярен, но его пользователи не догадываются о последствиях. Еще одна новинка этого года, посвященная моде» — «Империя гламура». Реалити-шоу сосредоточено на жизни золотой молодежи Восточной Азии.

Сериал «Кусь» подойдет зрителям, которые, как и главные герои, оказались в условиях изоляции на фоне коронавируса. Однако в этом шоу пандемия провоцирует зомби-апокалипсис. Для фанатов медицинских процедуралов сервис Peacock выпустил драму «Плохой доктор» — историю о нейрохирурге, который быстро поднимается по карьерной лестнице, но его пациенты становятся инвалидами.



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