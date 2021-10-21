Корабли Каспийской флотилии нанесли артиллерийский удар по «противнику» на учениях

Астрахань, 21 октября. Расчеты малых ракетных и артиллерийских кораблей Каспийской флотилии поразили из орудий мишени, имитирующие корабли условного противника и морской десант, в ходе учений.

В сообщении пресс-службы Южного военного округа (ЮВО) говорится, что маневры проходили вблизи острова Чечень. В ходе выполнения стрельб военнослужащие также отработали комплекс мероприятий радиоэлектронной борьбы с постановкой ложных целей и маневры по уклонению от ракетных ударов «противника».

«Экипажи отработали элементы морской подготовки, задачи по противоминной защите корабля, а также по охране и обороне корабля при стоянке на незащищенном рейде», — говорится в сообщении.

Всего в маневрах были задействованы более 20 боевых единиц флота, в том числе ракетный корабль «Дагестан», малые ракетные корабли «Углич», «Великий Устюг» и «Град Свияжск».

Ранее сообщалось, что Черноморский флот РФ провел в Крыму учения по обороне побережья при высадке морского десанта. Экипажи также отработали ракетные и артиллерийские стрельбы, передает «Царьград».