Марат Башаров раскритиковал фильм об экстрасенсах «Идущие к черту»

Москва, 21 октября. Известный российский актер и ведущий Марат Башаров не скрывает своего негативного отношения к документальному проекту «Идущие к черту», который был сделан журналистом Борисом Соболевым для телеканала «Россия-1».

Ведущий популярного телешоу «Битва экстрасенсов» считает документальный четырехсерийный фильм подделкой, которая шита белыми нитками. Он обвинил автора работы во вранье и подлоге.

«Он подкупал участников самой битвы (экстрасенсов), которые не добились ничего и ничего из себя не представляют, которые очень злы на эту программу, что их не раскрыла программа. Он нашел этих участников и договорился с ними, что это все подлог, что это все не по-настоящему», — поделился своим мнением актер в рамках YouTube-шоу «Алена, блин!».

Prt Scr youtube.com / Super

Ведущая программы Алена Жигалова подчеркнула, что в фильме принимают участие не только звезды сверхъестественного проекта на ТНТ, но и другие маги и экстрасенсы. Несмотря на все аргументы журналистки, Башаров уверен, что Соболев поступил некрасиво и его мнение не может быть адекватным.

«Я считаю, что экстрасенсы существуют и не один десяток лет, а тысячи. На съемках с ними сталкиваюсь постоянно», — заверил ведущую Марат Башаров.

Ранее актер признался, что шоу «Алена, блин!» стало первым YouTube-проектом, в который его позвали на интервью. Он поблагодарил Жигалову за приглашение и объяснил, почему еще не снялся у других известных интервьюеров.