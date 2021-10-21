Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 октября 14:04
14:02
Общество
QR-коды для посещения общепита и салонов красоты стали обязательными на Ямале
14:00
Шоу-бизнес
Анджелину Джоли заподозрили в романе сразу с двумя мужчинами
14:00
Общество
Эфир: Повлияют ли штрафы Дудю и Моргенштерну за пропаганду наркотиков на поведение других звезд
13:59
Экономика
Дефицит микрочипов спровоцировал рост цен на авто с пробегом в Великобритании
13:58
Общество
Губернатор Севастополя объявил нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября
13:57
Армия
Британское минобороны подтвердило данные о поставках Украине ракет Brimstone
13:55
Политика
Политолог Соловейчик поддержал Памфилову в стремлении проверить чистоту выборов в Петербурге
13:53
Экономика
Главный аналитик TeleTrade Гойхман спрогнозировал цены на недвижимость в России
13:49
Общество
Ракова заявила, что введение нерабочих дней улучшит ситуацию с COVID-19 в Москве
13:46
Происшествия
Подросток распылил газовый баллончик в школе Новокузнецка
Все новости

Делегации стран Балтии и Польши ушли с Конференции европейских спикеров во время выступления Матвиенко
2
Политика
Делегации стран Балтии и Польши ушли с Конференции европейских спикеров во время выступления Матвиенко
pnzreg.ru  /  пресс-служба правительства Пензенской области

Москва, 21 октября. Делегации стран Балтии и Польши ушли из зала Конференции европейских спикеров, когда начала выступать член Совета Федерации Валентина Матвиенко. Об этом рассказал представитель российской стороны.

Член делегации РФ прокомментировал поведение польских и балтийских участников Конференции европейских спикеров. Представитель России в беседе с журналистами уточнил, когда они покинули зал заседаний.

«Как только Валентина Ивановна вышла на трибуну», — сообщил член российской делегации.

Матвиенко ранее высказалась об отношениях России и США. По словам спикера Совфеда, сложно ожидать каких-то серьезных договоренностей. Однако стороны постепенно начнут выходить на контакт в сфере решения самых важных глобальных проблем, отметила Матвиенко.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Делегации стран Балтии и Польши ушли с Конференции европейских спикеров во время выступления Матвиенко
польша матвиенко балтия
2 комментария