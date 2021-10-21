Делегации стран Балтии и Польши ушли с Конференции европейских спикеров во время выступления Матвиенко

Москва, 21 октября. Делегации стран Балтии и Польши ушли из зала Конференции европейских спикеров, когда начала выступать член Совета Федерации Валентина Матвиенко. Об этом рассказал представитель российской стороны.

Член делегации РФ прокомментировал поведение польских и балтийских участников Конференции европейских спикеров. Представитель России в беседе с журналистами уточнил, когда они покинули зал заседаний.

«Как только Валентина Ивановна вышла на трибуну», — сообщил член российской делегации.

Матвиенко ранее высказалась об отношениях России и США. По словам спикера Совфеда, сложно ожидать каких-то серьезных договоренностей. Однако стороны постепенно начнут выходить на контакт в сфере решения самых важных глобальных проблем, отметила Матвиенко.