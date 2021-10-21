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Главы МИД России и Белоруссии обсудили подготовку к заседанию госсовета Союзного государства
Политика
Главы МИД России и Белоруссии обсудили подготовку к заседанию госсовета Союзного государства
wikimedia.org  /  Гомоатрокс / CC-BY-SA-3.0

Минск, 21 октября. Министр иностранных дел республики Владимир Макей и глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров обсудили вопросы подготовки к заседанию высшего госсовета Союзного государства, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства Белоруссии.

Уточняется, что министры иностранных дел провели переговоры по телефону.

Ранее госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что Запад предпринимает враждебные действия, вмешиваясь в дела Москвы и Минска.

«Беспрецедентное санкционное давление на Республику Беларусь и Российскую Федерацию это только подтверждает», — подчеркнул он.

По словам дипломата, нынешняя внешнеполитическая ситуация характеризуется стремлением западных стран к упрощенчеству, примитивизации международных контактов.

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